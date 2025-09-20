Visite de l’église de Recoules-Previnquieres Église de Recoules-Previnquieres Sévérac d’Aveyron
Visite libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+
Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+
Découvrez à votre rythme cette charmante église du village, témoin de la foi et de l’histoire locale. Sa sobre architecture et son atmosphère paisible en font un lieu propice à la contemplation et à la découverte patrimoniale.
⛪ Visite libre de l’église de Recoules-Prévinquières
