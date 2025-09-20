Visite de l’église de Recoules-Previnquieres Église de Recoules-Previnquieres Sévérac d’Aveyron

Visite de l’église de Recoules-Previnquieres Église de Recoules-Previnquieres Sévérac d’Aveyron samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de Recoules-Previnquieres 20 et 21 septembre Église de Recoules-Previnquieres Aveyron

Visite libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

⛪ Visite libre de l’église de Recoules-Prévinquières

Découvrez à votre rythme cette charmante église du village, témoin de la foi et de l’histoire locale. Sa sobre architecture et son atmosphère paisible en font un lieu propice à la contemplation et à la découverte patrimoniale.

Église de Recoules-Previnquieres Rue de l’église, 12150 Recoules-Previnquieres Sévérac d’Aveyron 12150 Recoules-Prévinquières Aveyron Occitanie 0647692902 Visite de l’église de Recoules Previnquieres

⛪ Visite libre de l’église de Recoules-Prévinquières

© Eudesmarty