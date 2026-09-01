Informations pratiques

Rosay-sur-Lieure

Visite de l’Eglise de Rosay-sur-Lieure

Rue de l’Église Rosay-sur-Lieure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’église Notre-Dame de Rosay-sur-Lieure, dont les fondations romanes remontent au XIIème siècle, propose une visite de monument historique libre.

L’édifice est un témoin de plusieurs siècles d’histoire locale au sein d’un site patrimonial préservé de Normandie.

Cette visite se déroule dans le cadre des JEP.

La visite a lieu le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. .

Rue de l’Église Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie +33 2 32 49 08 25

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English : Visite de l’Eglise de Rosay-sur-Lieure

L’événement Visite de l’Eglise de Rosay-sur-Lieure Rosay-sur-Lieure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle