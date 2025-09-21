Visite de l’église de Rouans Rouans

Visite de l’église de Rouans Rouans dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église de Rouans

Place de l’église Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose de découvrir ses églises.

Venez admirer l’architecture de chacune d’entre elle et comparer les différents styles classique, néo-gothique, gothique flamboyant, quel sera celui que vous

L’église Saint-Martin est notamment célèbre grâce au film du Grand Chemin, tourné durant l’été 1986. Elle date du début du XXème siècle, œuvre de l’architecte Joseph Nau. Cette église remplace l’ancienne église Saint-Martin qui aurait été édifiée au XVIIème siècle.

Pour découvrir l’église de Rouans rendez-vous le Dimanche 21 septembre de 14h à 18h .

Place de l’église Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches.

Come and admire the architecture of each one and compare the different styles: classical, neo-gothic, flamboyant gothic, which one will you choose?

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Pfarrei Sainte-Anne-Françoise-en-Retz die Möglichkeit, ihre Kirchen zu entdecken.

Bewundern Sie die Architektur jeder einzelnen Kirche und vergleichen Sie die verschiedenen Stile: klassisch, neugotisch, flammend gotisch welcher wird Ihnen am besten gefallen?

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la parrocchia di Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vi invita a scoprire le sue chiese.

Venite ad ammirare l’architettura di ciascuna di esse e confrontate i diversi stili: classico, neogotico, gotico fiammeggiante, quale sceglierete?

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz le invita a descubrir sus iglesias.

Venga a admirar la arquitectura de cada una de ellas y compare los diferentes estilos: clásico, neogótico, gótico flamígero, ¿con cuál se queda?

