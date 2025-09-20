Visite de l’église de Saint-Aignan L’Église Saint-Aignan Saint-Aignan

Visite de l’église de Saint-Aignan 20 et 21 septembre L’Église Saint-Aignan Morbihan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Église Saint-Aignan Église 56480 Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne 02 97 27 50 20 https://www.saint-aignan56.fr/patrimoine/eglise-et-chapelles/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009931 L’église Saint-Aignan a été édifiée à partir du 15e siècle. L’intérieur a été réaménagé à la fin du 19e siècle à partir d’éléments de mobilier appartenant à d’autres lieux de culte. Deux éléments de retable su 16e siècle sont conservés dans les bras du transept. Celui exposé dans le bras nord représente l’arbre de Jessé avec de très nombreux personnages, en haut relief.

Visite libre de l’église.

