Visite de l’Eglise de Saint Antoine de Siga Eglise Saint Antonin de Levens Levens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez visiter l’Église Saint-Antoine-de-Siga. Son clocher est doté d’un bulbe recouvert de tuiles vernissées (XVIIIème siècle).

Eglise Saint Antonin de Levens Rue Anfossi 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mairie de Levens