Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot
Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot mardi 11 août 2026.
Saint-Benoît-d’Hébertot
Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot
Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Découverte patrimoniale
L’église du 12e siècle est remaniée aux 15e et 16e siècles, comme en témoigne la grande baie à remplage de style gothique flamboyant.
De beaux vitraux relatent des épisodes hauts en couleurs de la vie de saint Benoit et de saint Gilles. .
Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie
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L’événement Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme