Saint-Benoît-d’Hébertot

Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot

Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Découverte patrimoniale

L’église du 12e siècle est remaniée aux 15e et 16e siècles, comme en témoigne la grande baie à remplage de style gothique flamboyant.

De beaux vitraux relatent des épisodes hauts en couleurs de la vie de saint Benoit et de saint Gilles. .

Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie

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Discovering our heritage

L’événement Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme