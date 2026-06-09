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Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot

Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot mardi 11 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 14130 Saint-Benoît-d'Hébertot

Département : Calvados

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Benoît-d’Hébertot

Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot

Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Découverte patrimoniale
L’église du 12e siècle est remaniée aux 15e et 16e siècles, comme en témoigne la grande baie à remplage de style gothique flamboyant.
De beaux vitraux relatent des épisodes hauts en couleurs de la vie de saint Benoit et de saint Gilles.   .

Eglise Saint-Benoît-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie  

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English : Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot

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L’événement Visite de l’église de Saint-Benoit-d’Hébertot Saint-Benoît-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme