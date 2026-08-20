Visite de l’église de Saint-Cadou, à Sizun, Bourg de Saint-Cadou / Sizun, Sizun Saint-Cadou

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Cadou, à Sizun 19 et 20 septembre Bourg de Saint-Cadou / Sizun Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Saint-Cadou sera ouverte les samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h.

– Visites libres

– Visites guidées sur demande

Bourg de Saint-Cadou / Sizun Bourg de Saint-Cadou 29450 Sizun Sizun Saint-Cadou 29450 Saint-Cadou Finistère Bretagne L’église de Saint-Cadou, à l’origine chapelle tréviale au XIIe siècle, puis église paroissiale, fut agrandie entre le XVIe et le XIXe, (augmentation de la population, exploitations linière et ardoisière). Les colonnes occupent l’emplacement probable des anciens murs. D’ailleurs, le diamètre des colonnes est à la dimension des anciens murs. L’église se situe au sud-ouest de SIZUN, au cœur des monts d’Arrée et du parc naturel régionale d’Armorique, classé Geopark Unesco.

L’église et sa croix sont inscrites aux M.H. depuis 2015. Un certain nombre de mobilier et de décors sont également classés MH au titre d’objets (chaire à prêcher, retable-autel, statues etc…)

L’enclos de Saint-Cadou est plus tardif que les autres de la région (fin XVIIIe). L’église est à plan à croix latine, assez rare dans les enclos paroissiaux où l’église est à plan basilical, jouxtée de chapelles annexes. Le clocher est type « Léonard », tour supportant des galeries, terminé par une flèche. Le chevet est de type « Beaumanoir » à 3 pans et noues multiples (1665) Le porche sud date de 1840, il ne comporte pas de niches pour les apôtres, ni aucun élément d’architecture décoratif (tel une croisée d’ogives). Parking

Visites de l’église de Saint-Cadou, les samedi et dimanche après-midis

©Mairie de Sizun