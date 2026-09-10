Visite de l’église de Saint-Clément, Eglise Saint-Clément, Saint-Clément
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Clément · Saint-Clément
Informations pratiques
Visite de l’église de Saint-Clément Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Clément Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre ou commentée.
Eglise Saint-Clément Rue de l’Eglise 54950 Saint-Clément Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0687987024 Les décors peints de l’église de Saint-Clément en Meurthe-et-Moselle ont été mis à jour à la fin du XIXème siècle par l’Abbé Laval et restauré par un peintre local. Ces décors peints sont classés au titre des monuments historiques.
Leur restauration a été réalisée en 2019. Parking, accès PMR
Visite libre ou commentée.
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