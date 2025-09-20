Visite de l’église de Saint François de Sales Eglise saint françois de sales Bandol

Visite de l’église de Saint François de Sales Eglise saint françois de sales Bandol samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de Saint François de Sales Samedi 20 septembre, 09h15 Eglise saint françois de sales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:15:00

Présentation de l’église Saint-François de Sales

réalisée par Alain Vignal, agrégé et docteur en histoire.

Eglise saint françois de sales Place d’Estienne d’Orves 83150 bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation de l’église Saint-François de Sales