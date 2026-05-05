Visite de l’église de Saint-Germain-Lespinasse, Eglise, Saint-Germain-Lespinasse

Visite de l’église de Saint-Germain-Lespinasse 19 et 20 septembre Eglise Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église du village avec présentation de son architecture, de son décor et de son mobilier.

Eglise 80 rue de Verdun 42640 Saint-Germain-Lespinasse Saint-Germain-Lespinasse 42640 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477781003 https://www.saint-germain-lespinasse.com/la-commune/histoire-et-patrimoine/l-eglise.html L’église construite entre 1861 et 1864, restaurée en 2005, se présente de style Roman Poitevin avec un décor mural réalisé par Etienne Zaccheo. Le Duc de Persigny, Ministre de Napoléon III natif et enterré en la commune fit don de 13 tableaux du XVIIeme : le Christ et ses douze apôtres.

Pour s’adapter à l’emplacement, le cœur est orienté au sud. Le clocher placé sur la façade abrite une cloche datée de 1808, deux autres de 1876. Au dessus de l’entrée, le tympan sculpté en bas-relief représente la « Résurrection du fils de la veuve Naïm ». Parking devant l’église, près de la Caisse d’Epargne ou devant le cimetière.

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©Mairie de Saint-Germain-Lespinasse