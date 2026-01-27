Visite de l’Eglise de Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon

Visite de l’Eglise de Saint-Hilaire-du-Bois

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-19

Poussez la porte de l’église romane ! Fresques du XIᵉ siècle, trésors classés et anecdotes prennent vie avec André Cottenceau, tailleur de pierre passionné d’histoire.

1 000 ans d’histoire à découvrir !

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

