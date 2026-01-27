Visite de l’Eglise de Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon
Visite de l’Eglise de Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon jeudi 19 février 2026.
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Poussez la porte de l’église romane ! Fresques du XIᵉ siècle, trésors classés et anecdotes prennent vie avec André Cottenceau, tailleur de pierre passionné d’histoire.
1 000 ans d’histoire à découvrir !
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
