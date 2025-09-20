Visite de l’église de Saint-Jean-des-Vignes Église de Saint-Jean-des-Vignes Chalon-sur-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église paroissiale de l’ancienne commune de Saint-Jean-des-Vignes, qui fut profondément remaniée au XIXe siècle.

Vous profiterez d’une présentation par les membres du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes.

Église de Saint-Jean-des-Vignes 19 rue du Général Giraud, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Delphine Bois