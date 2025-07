Visite de l’église de Saint-Pôtan Saint-Pôtan

Visite de l’église de Saint-Pôtan Saint-Pôtan jeudi 31 juillet 2025.

Visite de l’église de Saint-Pôtan

Eglise Saint-Pôtan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-07-31 17:00:00

Date(s) :

2025-07-31

L’association Saint-Pôtan Patrimoines accueille les visiteurs à l’église de Saint-Pôtan pour permettre à tous de venir voir ou revoir la belle restauration du bâtiment des 16e et 19e siècles et de son mobilier dont le retable majeur classé de 1675 et les retables des chapelles de 1752.

Visites gratuites, libres ou commentées au choix. .

Eglise Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 40 34 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’église de Saint-Pôtan Saint-Pôtan a été mis à jour le 2025-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme