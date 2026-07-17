Visite de l’église de Sainte-Marie de Brouilla, Église Sainte-Marie, Brouilla

Informations pratiques

Visite de l’église de Sainte-Marie de Brouilla 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette année encore, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Sainte-Marie de Brouilla ouvre ses portes aux visiteurs.

Ne manquez pas ce remarquable édifice de l’art roman.

Église Sainte-Marie 1 Rue de l’Eglise, 66620 Brouilla, France Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 33 11 La structure de l’édifice semble impliquer l’existence de deux campagnes. Les contreforts intérieurs, munis d’impostes à retours, sont plaqués contre les murs et dans un appareil différent, sans que l’arc triomphal, démuni de ressauts, leur offre une réplique. Aucun bandeau intérieur ne relie les impostes entre elles, au long des murs, car cela couperait les arcs des absidioles et les fenêtres latérales. Il semble que les murs, l’abside et les absidioles soient un peu antérieurs au XIIe siècle, le voûtement sur doubleaux n’ayant été effectué que plus tard. La mise en place du portail méridional, à la fin du XIIe siècle, pourrait constituer une troisième et dernière campagne. Le portail roman est en marbre blanc. Un tore repose sur deux colonnes. Corniche et archivoltes sont décorées de moulures. Le tympan est un linteau monolithe.

Cette année encore, pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Eglise Ste Marie de Brouilla ouvrira ses portes pour les visites.

©OTI ASPRES THUIR