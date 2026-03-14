Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac

Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A l’approche des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons une visite exceptionnelle de l’église de Sainte-Marie de Chignac en cours de restauration et échange avec la vitrailliste en charge de la conception des nouveaux vitraux de l’église. .

Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac

L’événement Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux