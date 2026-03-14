Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire
Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire samedi 4 avril 2026.
Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac
Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
A l’approche des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons une visite exceptionnelle de l’église de Sainte-Marie de Chignac en cours de restauration et échange avec la vitrailliste en charge de la conception des nouveaux vitraux de l’église. .
Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
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English : Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac
L’événement Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux