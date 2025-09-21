Visite de l’église de Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne

4 Allée de la Cure Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la magnifique église de Sainte-Pazanne.

Riche de ses décors, de son élévation et de ses ouvertures, vous pourrez admirer ses vitraux qui font d’elle, une des plus belle du Pays de Retz.

Rendez-vous devant le parvis de l’église le dimanche à 15h pour admirer ses nombreuses gargouilles, son portail principal et son architecture, en compagnie des historiens du Pays de Retz.

L’église sera également ouverte en continue de 14h à 18h en visite libre.

4 Allée de la Cure Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 40 12 paroisse.stepazanne44@orange.fr

English :

Come and discover the magnificent church of Sainte-Pazanne as part of the European Heritage Days.

With its rich decorations, elevation and openings, you’ll be able to admire its stained glass windows, making it one of the most beautiful in the Pays de Retz.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die wunderschöne Kirche von Sainte-Pazanne.

Sie ist reich an Verzierungen, Erhebungen und Öffnungen. Bewundern Sie die Glasmalereien, die sie zu einer der schönsten des Pays de Retz machen.

Italiano :

Venite a scoprire la magnifica chiesa di Sainte-Pazanne nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Con le sue ricche decorazioni, l’alzato e le aperture, potrete ammirare le sue vetrate, che la rendono una delle più belle del Pays de Retz.

Espanol :

Venga a descubrir la magnífica iglesia de Sainte-Pazanne en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Con su rica decoración, su alzado y sus aberturas, podrá admirar sus vidrieras, que la convierten en una de las más bellas del Pays de Retz.

