Visite de l’église de Saucats Église de Saucats Saucats

Visite de l’église de Saucats Église de Saucats Saucats samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de Saucats 20 et 21 septembre Église de Saucats Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église, exposition et concours photo

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale ainsi que l’exposition de peinture qui y sera présentée.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse des Graves : l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Église de Saucats 1 chemin de l’Église, 33650 Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine Parking à proximité.

⛪ Visite libre de l’église, exposition et concours photo

© Paroisse des Graves