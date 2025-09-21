Visite de l’église de Saux et découverte de ses peintures murales Église de Saux Montpezat-de-Quercy

Visite de l’église de Saux et découverte de ses peintures murales Dimanche 21 septembre, 15h00 Église de Saux Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

⛪ Visite guidée de l’église de Saux

À la découverte des trésors du XIVᵉ siècle

Plongez dans l’histoire de l’église de Saux à travers une visite guidée et culturelle qui mettra en lumière ses peintures remarquables du XIVᵉ siècle.

Durée : 1h

Église de Saux 12 Av. du 2 Mai 1944, 82270 Montpezat-de-Quercy, France Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie Église désaffectée qui fut un ancien lieu de pélerinage. Les coupoles seraient une oeuvre du XVe siècle ou du début du XVIe siècle car composées d’assises concentriques s’appuyant sur des pendentifs. La nef est à quatre travées, y compris celle se trouvant sous le clocher. Choeur à chevet plat. Porte et serrure du XVe siècle. Traces de peintures murales du XVe siècle dans la nef.

© Lezbroz