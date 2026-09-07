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Visite de l’église de Tostat, Église de Tostat, Tostat

samedi 19 septembre 2026 · Église de Tostat · Tostat

Visite de l’église de Tostat, Église de Tostat, Tostat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Tostat
Adresse
65140 Tostat
Ville
65140 Tostat
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit.

Visite de l’église de Tostat 19 et 20 septembre Église de Tostat Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:
* Retables et sculptures de Marc Ferrère
* Tabernacle de Dominique Ferrère
* Panneau représentant Sainte Catherine d’Alexandrie
À ne pas manquer: la peinture en trompe-l’œil des boiseries du chœur, réalisée en 2024.
L’Association Saint-Martin œuvre activement à la conservation et à la restauration de l’église et de son mobilier.

Église de Tostat 65140 Tostat Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie
L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:

© MJ Fischer