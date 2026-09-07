Visite de l’église de Tostat, Église de Tostat, Tostat
samedi 19 septembre 2026 · Église de Tostat · Tostat
Informations pratiques
Visite de l’église de Tostat 19 et 20 septembre Église de Tostat Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:
* Retables et sculptures de Marc Ferrère
* Tabernacle de Dominique Ferrère
* Panneau représentant Sainte Catherine d’Alexandrie
À ne pas manquer: la peinture en trompe-l’œil des boiseries du chœur, réalisée en 2024.
L’Association Saint-Martin œuvre activement à la conservation et à la restauration de l’église et de son mobilier.
Église de Tostat 65140 Tostat Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie
L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:
© MJ Fischer