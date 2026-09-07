Visite de l’église de Tostat, Église de Tostat, Tostat

Informations pratiques

Visite de l’église de Tostat 19 et 20 septembre Église de Tostat Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:

* Retables et sculptures de Marc Ferrère

* Tabernacle de Dominique Ferrère

* Panneau représentant Sainte Catherine d’Alexandrie

À ne pas manquer: la peinture en trompe-l’œil des boiseries du chœur, réalisée en 2024.

L’Association Saint-Martin œuvre activement à la conservation et à la restauration de l’église et de son mobilier.

Église de Tostat 65140 Tostat Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’église Saint-Martin de Tostat abrite plusieurs objets baroques des XVII° et XVIII° siècles inscrits au titre des Monuments historiques:

© MJ Fischer