Visite de l’église de Trédrez Journées du Patrimoine Place Jules Gros Trédrez-Locquémeau samedi 20 septembre 2025.

Place Jules Gros Eglise Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

D’après une inscription, l’église aurait été réédifiée en 1500. La partie du bas-côté sud, comprise entre le porche et le chœur, est voûtée suivant la méthode angevine, particularité rare dans cette région. Cette partie voûtée comprend trois travées dont les retombées des nervures se font sur des culs-de-lampes sculptés.

Visites libres et gratuites .

