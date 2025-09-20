Visite de l’église de Verneuil Église Saint-Laurent Verneuil

Visite de l’église de Verneuil 20 et 21 septembre Église Saint-Laurent Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Saint-Laurent de Verneuil. Une visite commentée sera également proposée de 15h à 17h samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Église Saint-Laurent Le Bourg 58300 Verneuil Verneuil 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 50 51 33 Cette église romane du XIIe siècle compte des peintures murales, entre autres « Le dit des trois morts et des trois vifs » parking sur place.

© Mairie de Verneuil