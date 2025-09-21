Visite de l’église de Vue Vue
Visite de l’église de Vue
3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Chaque année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous invite à découvrir l’église de Vue.
L’église Sainte-Anne, datant du XIXème siècle, remplace l’ancienne église Saint-Philibert du XIème siècle.
Pour tout connaître sur l’architecture et l’histoire de l’église de Vue, rendez-vous à l’église le dimanche 21 septembre de 14h à 18h.
3 Place Sainte-Anne Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 34 mairiedevue@wanadoo.fr
English :
Every year, as part of the European Heritage Days, the Sainte-Anne-Françoise-en-Retz parish invites you to discover the Vue church.
German :
Jedes Jahr lädt die Pfarrei Sainte-Anne-Françoise-en-Retz Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes dazu ein, die Kirche von Vue zu entdecken.
Italiano :
Ogni anno, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la parrocchia di Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vi invita a scoprire la chiesa di Vue.
Espanol :
Cada año, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz le invita a descubrir la iglesia de Vue.
