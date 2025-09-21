Visite de l’église de Vue Vue

Visite de l’église de Vue Vue dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église de Vue

3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Chaque année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous invite à découvrir l’église de Vue.

L’église Sainte-Anne, datant du XIXème siècle, remplace l’ancienne église Saint-Philibert du XIème siècle.

Pour tout connaître sur l’architecture et l’histoire de l’église de Vue, rendez-vous à l’église le dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Vue .

3 Place Sainte-Anne Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 34 mairiedevue@wanadoo.fr

English :

Every year, as part of the European Heritage Days, the Sainte-Anne-Françoise-en-Retz parish invites you to discover the Vue church.

German :

Jedes Jahr lädt die Pfarrei Sainte-Anne-Françoise-en-Retz Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes dazu ein, die Kirche von Vue zu entdecken.

Italiano :

Ogni anno, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la parrocchia di Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vi invita a scoprire la chiesa di Vue.

Espanol :

Cada año, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz le invita a descubrir la iglesia de Vue.

L’événement Visite de l’église de Vue Vue a été mis à jour le 2025-08-11 par I_OT Pornic