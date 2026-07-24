Visite de l’église de Vue Vue
samedi 19 septembre 2026 · Vue
Informations pratiques
Vue
Visite de l’église de Vue
3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Chaque année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous invite à découvrir l’église de Vue.
L’église Sainte-Anne, datant du XIXème siècle, remplace l’ancienne église Saint-Philibert du XIème siècle.
Pour tout connaître sur l’architecture et l’histoire de l’église de Vue, rendez-vous à l’église le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h.
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Vue .
3 Place Sainte-Anne Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 34 mairiedevue@wanadoo.fr
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English :
Every year, as part of the European Heritage Days, the Sainte-Anne-Françoise-en-Retz parish invites you to discover the Vue church.
L’événement Visite de l’église de Vue Vue a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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