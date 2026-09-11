Visite de l’église, des chapelles et calvaires, Église Saint-Cyr, Moréac

Informations pratiques

Visite de l’église, des chapelles et calvaires Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Cyr Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

2 parcours proposés à pieds ou à vélo:

Circuit des chapelles : Chapelle de Lojean vers la Chapelle du Faouët et la Chapelle de St-Ivy. * Expo photos à chaque chapelle.

Circuit de l’église et des calvaires : En partance de l’église vers les calvaires.

Église Saint-Cyr Place de l’Eglise, 56500 Moréac, France Moréac 56500 Morbihan Bretagne 0297600444 https://www.moreac.fr/cadre-de-vie-et-environnement/patrimoine/eglise-de-saint-cyr L’église actuelle ne date que du XVIIIe siècle et l’on ne sait que peu de choses de celles qui l’ont précédées. Située au milieu du bourg, surélevée par rapport à la place et aux rues qui l’entourent, l’église Saint-Cyr s’impose par ses dimensions : 35 mètres de long pour 10 mètres de large. Cet édifice de granit et de schiste revêt un aspect sobre contrecarré par la richesse de son mobilier.

Sa Croix en granit composée d’un long fût supportant un amortissement avec culots sur lesquels se détachent le Christ en croix, le Père Éternel et le Saint-Esprit, encadrés de la Vierge et Saint-Pierre. Cette croix est inscrite au titre des monuments historiques.

2 parcours proposés à pieds ou à vélo:

©service communication Moréac