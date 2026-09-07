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Visite de l’église des Grands Cléments, Hameau des Grands Cléments, Villars

samedi 19 septembre 2026 · Hameau des Grands Cléments · Villars

Visite de l’église des Grands Cléments, Hameau des Grands Cléments, Villars

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hameau des Grands Cléments
Adresse
84400 Villars
Ville
84400 Villars
Département
Vaucluse

Visite de l’église des Grands Cléments 19 et 20 septembre Hameau des Grands Cléments Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)

Hameau des Grands Cléments 84400 Villars Villars 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 75 40 01 Visite libre de l’église des Grands Cléments (1745-1751) Parking à 150 mètres au départ de nombreuses randonnées
Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)

© Hugues Leroyer

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