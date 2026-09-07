Visite de l’église des Grands Cléments, Hameau des Grands Cléments, Villars

Informations pratiques

Visite de l’église des Grands Cléments 19 et 20 septembre Hameau des Grands Cléments Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)

Hameau des Grands Cléments 84400 Villars Villars 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 75 40 01 Visite libre de l’église des Grands Cléments (1745-1751) Parking à 150 mètres au départ de nombreuses randonnées

Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)

© Hugues Leroyer