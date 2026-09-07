AGENDA · Villars
Visite de l’église des Grands Cléments, Hameau des Grands Cléments, Villars
samedi 19 septembre 2026 · Hameau des Grands Cléments · Villars
Informations pratiques
Visite de l’église des Grands Cléments 19 et 20 septembre Hameau des Grands Cléments Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)
Hameau des Grands Cléments 84400 Villars Villars 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 75 40 01 Visite libre de l’église des Grands Cléments (1745-1751) Parking à 150 mètres au départ de nombreuses randonnées
Visite libre de l’église du hameau des Grands Cléments (1745-1751)
© Hugues Leroyer
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