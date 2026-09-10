Visite de l’église des XIe et XIIe siècles, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-Buèges

Informations pratiques

Visite de l’église des XIe et XIIe siècles 19 et 20 septembre Pégairolles-de-Buèges Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église sur le rocher

Perchée sur son rocher, l’église de Pégairolles-de-Buèges, édifiée aux XIe et XIIe siècles, domine le village et témoigne de l’histoire de la vallée de la Buèges.

La visite peut se prolonger par une découverte du village, de ses ruelles et de son patrimoine, avant de rejoindre, à quelques pas, la source de la Buèges, lieu emblématique où l’eau jaillit au cœur d’un écrin naturel aux teintes turquoise.

Une belle promenade entre patrimoine, histoire et nature, au cœur de la vallée de la Buèges.

Pégairolles-de-Buèges 34380 Pégairolles-de-Buèges Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie +33 (0)6 49 47 95 04 https://mairie-pegairolles-de-bueges-3.jimdosite.com/ Pégairolles-de-Buèges est une commune située dans le nord du département de l’Hérault, en région Occitanie. Elle abrite la source de la Buèges et possède un patrimoine naturel remarquable, comprenant deux sites Natura 2000 : les gorges de l’Hérault et les hautes garrigues du Montpelliérain. Des parkings gratuits sont disponibles dans le village et aux alentours.

L’église sur le rocher

©Photographie du chevet de l’église Notre-Dame de la Nativité, 2025, Source : AMGAP