Visite de l'église d'Isle-Saint-Georges

Église d'Isle-Saint-Georges
Isle-Saint-Georges

samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église et concours photo

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse des Graves : l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Église d'Isle-Saint-Georges
Place de l'Eglise, 33640 Isle-Saint-Georges
33640 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

