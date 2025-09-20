Visite de l’église du Monastère des Carmes et des espaces de l’ancienne propriété Curie où se situé le cloître Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse

Inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Découvrez l’église du monastère des Carmes ainsi que les espaces de l’ancienne propriété Curie, où se trouvait autrefois le cloître.

Une occasion de parcourir un lieu chargé d’histoire et d’explorer ses dimensions religieuses et patrimoniales.

Monastère des Carmes Place des carmes, 65220 Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 35 50 88 De l'ancien couvent des Carmes ne subsiste aujourd'hui que l'église, construite vers le milieu du XVe siècle. L'ancien cloître, formé d'une centaine de chapiteaux sculptés fut brûlé lors des guerres de Religion. Il est en partie reconstruit à New-York dans l'actuel Cloisters Museum.

© René Arieu