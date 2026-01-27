Visite de l’église du Sacré Coeur Cholet
Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24 12:00:00
2026-02-24
Elle vous interpelle à chaque fois, vous surprend, vous émerveille ; et souvent vous questionne. Axel, carillonneur, vous livre histoires et anecdotes au cœur du Sacré-Cœur.
La visite se terminera en surplombant toute la ville depuis le carillon 132 marches à gravir pour prendre de la hauteur !
A partir de 8 ans.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
