Visite de l’église du Sacré Coeur Cholet

Visite de l’église du Sacré Coeur Cholet mardi 24 février 2026.

Visite de l’église du Sacré Coeur

Cholet Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :
2026-02-24

Elle vous interpelle à chaque fois, vous surprend, vous émerveille ; et souvent vous questionne. Axel, carillonneur, vous livre histoires et anecdotes au cœur du Sacré-Cœur. 
La visite se terminera en surplombant toute la ville depuis le carillon 132 marches à gravir pour prendre de la hauteur ! 
A partir de 8 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.   .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00  info-accueil@ot-cholet.fr

