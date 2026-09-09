Visite de l’église, Eglise Coulans sur Gée, Coulans-sur-Gée

Informations pratiques

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Coulans sur Gée Sarthe

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dominant fièrement le paysage depuis son clocher, l’église Saint-Martin est l’un des repères emblématiques de Coulans-sur-Gée. Bien qu’elle ne soit pas classée au titre des monuments historiques, elle recèle de nombreux trésors architecturaux et historiques.

Son origine remonterait au IVe siècle, selon la tradition, avec une fondation attribuée à saint Liboire, évêque du Mans. Plusieurs éléments architecturaux, comme les maçonneries anciennes de la nef et du clocher, témoignent de cette grande ancienneté.

Au fil des siècles, l’église a connu de nombreuses transformations :

– XVe-XVIe siècles : construction d’un portail médiéval et réédification de la tour en 1591.

– XVIIIe siècle : embellissements liturgiques grâce à la famille Pasquier, bienfaitrice de la paroisse.

– XIXe siècle : vaste campagne de rénovation et agrandissement sous l’impulsion de l’architecte Hourry, avec un nouveau chœur néogothique, vitraux, autels, stalles et décors intérieurs.

L’intérieur de l’église, richement décoré, reflète l’esprit du XIXe siècle et offre aux visiteurs un cadre paisible et inspirant. Le cimetière, autrefois attenant, a été déplacé au XVIIIe siècle.

Dès 1848, des projets de restauration sont envisagés, mais c’est surtout à partir de 1877 que l’église entre dans une nouvelle ère. L’architecte Pascal Vérité, figure reconnue du patrimoine sarthois, repense entièrement la nef, la sacristie et les accès. Il transforme l’intérieur en un espace lumineux et voûté, plus accueillant pour les fidèles. Seul le clocher échappe à ces grands travaux, conservant son caractère médiéval.

Au XXe siècle, l’église continue d’évoluer. En 1923, les toitures sont restaurées, puis dans les années 1930, les intérieurs sont embellis. Après la Seconde Guerre mondiale, un magnifique programme de vitraux est lancé. Réalisés par le maître verrier Bernard Campin sur des dessins de l’artiste Henry Morin, ces vitraux racontent l’histoire de Coulans et de ses habitants. En 1946, la charpente du clocher est restaurée, comme l’atteste un chronogramme encore visible aujourd’hui. Plus récemment, en 2010, deux verrières ont bénéficié d’une restauration soignée.

Aujourd’hui encore, l’église fait l’objet d’un entretien régulier. Elle reste un lieu de mémoire, de recueillement et de découverte, où l’histoire architecturale se mêle à la vie du village.

Eglise Coulans sur Gée place saint-martin 72550 Coulans sur Gée Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire 0243888216 https://www.coulanssurgee.fr/ Dominant fièrement le paysage depuis son clocher, l’église Saint-Martin est l’un des repères emblématiques de Coulans-sur-Gée. Bien qu’elle ne soit pas classée Monument Historique, elle recèle de nombreux trésors architecturaux et historiques.

Son origine remonterait au IVe siècle, selon la tradition, avec une fondation attribuée à saint Liboire, évêque du Mans. Plusieurs éléments architecturaux, comme les maçonneries anciennes de la nef et du clocher, témoignent de cette grande ancienneté.

Au fil des siècles, l’église a connu de nombreuses transformations :

– XVe-XVIe siècles : construction d’un portail médiéval et réédification de la tour en 1591.

– XVIIIe siècle : embellissements liturgiques grâce à la famille Pasquier, bienfaitrice de la paroisse.

– XIXe siècle : vaste campagne de rénovation et agrandissement sous l’impulsion de l’architecte Hourry, avec un nouveau chœur néogothique, vitraux, autels, stalles et décors intérieurs.

L’intérieur de l’église, richement décoré, reflète l’esprit du XIXe siècle et offre aux visiteurs un cadre paisible et inspirant. Le cimetière, autrefois attenant, a été déplacé au XVIIIe siècle.

Dès 1848, des projets de restauration sont envisagés, mais c’est surtout à partir de 1877 que l’église entre dans une nouvelle ère. L’architecte Pascal Vérité, figure reconnue du patrimoine sarthois, repense entièrement la nef, la sacristie et les accès. Il transforme l’intérieur en un espace lumineux et voûté, plus accueillant pour les fidèles. Seul le clocher échappe à ces grands travaux, conservant son caractère médiéval.

Au XXe siècle, l’église continue d’évoluer. En 1923, les toitures sont restaurées, puis dans les années 1930, les intérieurs sont embellis. Après la Seconde Guerre mondiale, un magnifique programme de vitraux est lancé. Réalisés par le maître verrier Bernard Campin sur des dessins de l’artiste Henry Morin, ces vitraux racontent l’histoire de Coulans et de ses habitants. En 1946, la charpente du clocher est restaurée, comme l’atteste un chronogramme encore visible aujourd’hui. Plus récemment, en 2010, deux verrières ont bénéficié d’une restauration soignée.

Aujourd’hui encore, l’église fait l’objet d’un entretien régulier. Elle reste un lieu de mémoire, de recueillement et de découverte, où l’histoire architecturale se mêle à la vie du village. présence de parkings

Dominant fièrement le paysage depuis son clocher, l’église Saint-Martin est l’un des repères emblématiques de Coulans-sur-Gée.

Commune de Coulans