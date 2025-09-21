Visite de l’Eglise Eglise de Chonas l’Amballan Chonas-l’Amballan

Visite de l’Eglise Dimanche 21 septembre, 10h30, 16h00 Eglise de Chonas l’Amballan Isère

gratuit et tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’histoire de l’église et de l’ancien cimetière.

Eglise de Chonas l’Amballan 202 chemin de l’Eglise 38121 Chonas l’Amballan Chonas-l’Amballan 38121 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 58 81 48 Visite guidée de l’histoire de l’église et de son ancien cimetière. Accès possible hors escalier, en faisant le tour de l’église le long du lavoir

Cindy Lechevalier