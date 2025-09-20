Visite de l’église Église Notre-Dame Vétheuil

samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église

Visites guidées à la demande

Église Notre-Dame 17 Pl. de l’Église, 95510 Vétheuil, France Vétheuil 95510 Val-D’Oise Île-de-France Les plus anciennes parties de l’édifice remontent au XIIe siècle (piles soutenant le clocher). Elévation du choeur au début du XIIIe siècle, et construction du clocher. Poursuite de la construction de la nef au XVIe siècle. Les deux portails ouest et sud témoignent du style de la Renaissance française.

