Visite de l’église, Église Saint-Denis, Saint-Denis-de-Jouhet

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles classée au titre des Monuments Historique depuis 1920, avec vitraux restaurés. A la fin du XIIᵉ siècle, elle connaît une phase de reconstruction et possède alors deux travées de nef romane, prolongées d’un choeur droit et terminées par un chevet plat. Le clocher octogonal est érigé postérieurement sur la 1ère travée de la nef, augmentée de 3 travées au XIIIᵉ siècle. A l’intérieur de l’édifice, où se ressentent les influences limousines, se trouvent des vitraux des XIIᵉ -XIIIᵉ siècles. Ceux-ci mettent en scène dans des médaillons divers épisodes de la légendes de Saint-Denis.

Église Saint-Denis 13 Place de l’Eglise, 36230 Saint-Denis-de-Jouhet, France Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire 0254307019 https://saintdenisdejouhet.fr Cette église faisait partie d’une communauté de Bénédictins, et est construite sur les ruines d’une ancienne forteresse. Son architecture romane remonte au XIIe siècle. L’entrée principale, ainsi que cela se pratiquait pour les églises conventuelles, est ouverte sur une façade latérale. Certaines fenêtres sont garnies de vitraux en médaillons du XIIIe siècle. Parking.

Église des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles classée au titre des Monuments Historique depuis 1920, avec vitraux restaurés.

MAIRIE DE ST DENIS DE JOUHET