Visite de l’église, Église Saint-Georges, Dangeau

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Eure-et-Loir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Belle église romane des XIᵉ et XIIᵉ siècles, très peu remaniée. Architecture très dépouillée, c’est l’art roman qui s’impose au visiteur, à l’extérieur par son large chevet, à l’intérieur par son déambulatoire flanqué de trois absidioles. On remarquera un triptyque en marbre aux fonts baptismaux du XVIIᵉ siècle ainsi qu’un portail orné de sculptures énigmatiques représentant la Parousie sous le porche d’entrée de la place de l’église.

Église Saint-Georges Place de l’Église 28160 Dangeau Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://dangeau.free.fr Belle église romane des XIe et XIIe siècles, très peu remaniée. Architecture très dépouillée, c’est l’art roman qui s’impose au visiteur, à l’extérieur par son large chevet, à l’intérieur par son déambulatoire flanqué de trois absidioles. On remarquera un triptyque en marbre aux fonts baptismaux du XVIIe siècle ainsi qu’un portail orné de sculptures énigmatiques représentant la Parousie sous le porche d’entrée de la place de l’église.

Belle église romane des XIᵉ et XIIᵉ siècles, très peu remaniée.

©mairie de Dangeau