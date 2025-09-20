visite de l’église Eglise Saint Martin 02130 Arcy-Sainte-Restitue Arcy-Sainte-Restitue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre ou commentée

Eglise Saint Martin 02130 Arcy-Sainte-Restitue place du Général de Gaulle 02130 Arcy-Sainte-Restitue Arcy-Sainte-Restitue 02130 Aisne Hauts-de-France Eglise construite entre le 13e et 16e Siècle – Chasse avec des reliques de Sainte restitue – lieu de pélerinage pendant plusieurs siècles parking en face de l’église

