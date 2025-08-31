Visite de l’église et Café éphémère sur la place de l’église de La Motte Tilly La Motte-Tilly

Visite de l’église et Café éphémère sur la place de l’église de La Motte Tilly La Motte-Tilly dimanche 31 août 2025.

Place de l’Eglise La Motte-Tilly Aube

Début : 2025-08-31 09:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Le dimanche 31 aout 2025

La nouvelle édition qui vient de se dérouler a permis une fois de plus aux villageois de La Motte et des communes voisines de se retrouver pour un moment de convivialité.

Cet événement sera précédé par une visite commentée de l’église avec un thème particulier L’abbé Pierre Mazué .

Place de l’Eglise La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 6 08 75 16 16

