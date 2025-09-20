Visite de l’église et conférence sur la restauration du retable Eglise Saint-Jean-Baptiste Gayan

Visite de l'église et conférence sur la restauration du retable
Samedi 20 septembre, 10h00
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Découvrez l’église Saint-Jean-Baptiste, puis assistez à une conférence de Bernard Lacoste (Atelier 32) consacrée à la restauration du retable et du maître-autel de l’église.

Eglise Saint-Jean-Baptiste Rue des Pyrenees 65320 Gayan Gayan 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie 0603640460 https://www.mairie-gayan.fr Conférence sur la Restauration du Retable et du maître autel de l’Eglise. Parking place du monument aux morts

© Mairie