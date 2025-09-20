Visite de l’église et de ses vitraux récemment restaurés Eglise Saint-Michel Castelnau-Durban

Gratuit. Sans réservation. Tenue correcte exigée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite de l’église Saint-Michel – Castelnau-Durban

Visite libre de l’église avec présentation des vitraux récemment restaurés, réalisés par la manufacture Gesta, célèbre atelier toulousain.

Possibilité de visiter, à la demande, la chapelle du cimetière, qui recèle quelques curiosités du XVIIIᵉ siècle :

Un retable

Un tableau de la Crucifixion

Un rare banc-coffre de fidèles

Visite commentée par Geneviève Alamy : samedi et dimanche à 15h

Eglise Saint-Michel Route de Saint Girons, 09420 Castelnau-Durban Castelnau-Durban 09420 Ariège Occitanie 05.61.96.37.23 L’église est édifiée en 1842 pour remplacer la chapelle Saint-Sébastien du village et l’église Saint-Michel du cimetière. Son chœur, à l’origine décoré de fresques des frères Pédoya, fut recouvert d’un badigeon blanc dans les années 1960 dans l’esprit du Concile Vatican II et de l’injonction à la sobriété. Furent également remisés à la tribune un tableau d’un Anonyme du XVIIe siècle en 1966 et trois grandes toiles du peintre toulousain Gabriel Beringuier datées de 1889 et classées en 2007.

Les vitraux proviennent de la célèbre manufacture toulousaine Louis Gesta, ayant fait fortune sous Napoléon III en équipant pas moins de 7000 églises endommagées lors de la Révolution. Elle acquit renommée et prestige grâce à l’utilisation nouvelle de la publicité, dont la conception d’un catalogue, et un 2e prix à l’Exposition Universelle de 1837. Le peintre G. Beringuier y a commencé sa carrière en dessinant les cartons de la célèbre manufacture. Certains de ces vitraux sont des cadeaux de donateurs privés tels que l’Assomption de la Vierge, Saint Stéphane assimilé à Etienne, ou encore le Roi David et le célèbre Saint Raymond. Enfin, on peut y reconnaitre Saint Lizier, patron du Couserans. Parkings à proximité

© Céline Passal