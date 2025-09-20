Visite de l’église et de son orgue Courtenay

Visite de l’église et de son orgue Courtenay samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église et de son orgue

Place de l’Église Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au cœur de l’église de Courtenay, Yves Audard,

musicien passionné et passionnant, animera une

visite rapprochée de l’orgue avec commentaires et

démonstrations.

Au cœur de l’église de Courtenay, Yves Audard,

musicien passionné et passionnant, animera une

visite rapprochée de l’orgue avec commentaires et

démonstrations. .

Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 17 57 54

English :

In the heart of Courtenay church, Yves Audard,

passionate musician, will lead an up-close

organ tour with commentary and demonstrations

demonstrations.

German :

Im Herzen der Kirche von Courtenay wird Yves Audard,

ein leidenschaftlicher und begeisterter Musiker, der eine

die Orgel wird aus nächster Nähe besichtigt, mit Kommentaren und Erläuterungen

vorführungen.

Italiano :

Nel cuore della chiesa di Courtenay, Yves Audard,

musicista appassionato, condurrà una visita guidata all’organo

organo con commenti e dimostrazioni

dimostrazioni.

Espanol :

En el corazón de la iglesia de Courtenay, Yves Audard,

músico apasionado, dirigirá una visita

órgano con comentarios y demostraciones

demostraciones.

L’événement Visite de l’église et de son orgue Courtenay a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO