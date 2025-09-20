Visite de l’église et de son orgue Courtenay
Au cœur de l’église de Courtenay, Yves Audard,
musicien passionné et passionnant, animera une
visite rapprochée de l’orgue avec commentaires et
démonstrations.
English :
In the heart of Courtenay church, Yves Audard,
passionate musician, will lead an up-close
organ tour with commentary and demonstrations
demonstrations.
German :
Im Herzen der Kirche von Courtenay wird Yves Audard,
ein leidenschaftlicher und begeisterter Musiker, der eine
die Orgel wird aus nächster Nähe besichtigt, mit Kommentaren und Erläuterungen
vorführungen.
Italiano :
Nel cuore della chiesa di Courtenay, Yves Audard,
musicista appassionato, condurrà una visita guidata all’organo
organo con commenti e dimostrazioni
dimostrazioni.
Espanol :
En el corazón de la iglesia de Courtenay, Yves Audard,
músico apasionado, dirigirá una visita
órgano con comentarios y demostraciones
demostraciones.
