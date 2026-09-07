Visite de l’église et de son patrimoine inscrit, Église de Saint-Firmin-des-Bois, Saint-Firmin-des-Bois

Informations pratiques

Visite de l’église et de son patrimoine inscrit 19 et 20 septembre Église de Saint-Firmin-des-Bois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre et documentée de l’église, du centre-bourg et de son histoire.

Accueil au petit commerce situé à côté de l’église, au n°4.

Église de Saint-Firmin-des-Bois 4 rue de l’église, 45220 Saint-Firmin-des-Bois Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 94 27 79 https://www.saintfirmindesbois.fr Église datant du Moyen Âge et transformée au fil des siècles. Parkings à moins de 200m, au centre-bourg et au cimetière.

Visite libre et documentée de l’église, du centre-bourg et de son histoire.

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