Visite de l’église et de son patrimoine inscrit, Église de Saint-Firmin-des-Bois, Saint-Firmin-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Firmin-des-Bois · Saint-Firmin-des-Bois
Informations pratiques
Visite de l’église et de son patrimoine inscrit 19 et 20 septembre Église de Saint-Firmin-des-Bois Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre et documentée de l’église, du centre-bourg et de son histoire.
Accueil au petit commerce situé à côté de l’église, au n°4.
Église de Saint-Firmin-des-Bois 4 rue de l’église, 45220 Saint-Firmin-des-Bois Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 94 27 79 https://www.saintfirmindesbois.fr Église datant du Moyen Âge et transformée au fil des siècles. Parkings à moins de 200m, au centre-bourg et au cimetière.
Visite libre et documentée de l’église, du centre-bourg et de son histoire.
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