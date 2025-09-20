Visite de l’église et de son Trésor Église Saint-Pierre de Prades Codalet

Visite de l’église et de son Trésor 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre de Prades Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Prades – Visite de l’église Saint-Pierre et de son trésor

Partez à la découverte de l’un des monuments emblématiques de Prades : l’église Saint-Pierre, bâtie au XVIIᵉ siècle sur les vestiges d’une église romane, dont subsiste encore le clocher lombard du XIIᵉ siècle.

Sa grande nef, ses 14 chapelles latérales et son architecture sobre témoignent d’un long chantier (1606-1696) marqué par l’élan de la Contre-Réforme.

Au cœur de l’édifice, admirez le retable monumental du maître-autel, chef-d’œuvre baroque réalisé par le sculpteur catalan Joseph Sunyer (1696-1699).

Le Trésor de l’église, exceptionnel, rassemble une précieuse collection d’objets liturgiques anciens, reliquaires, vêtements sacerdotaux, orfèvrerie et sculptures en bois polychrome.

A ne pas manquer : deux documentaires projetés en continu dans l’église :

Prades 66 : au cœur de l’orgue (15 min) – Explorez le fonctionnement de l’orgue historique et la finesse de sa mécanique.

Le conteur du temps : l’église de Prades et son clocher (15 min) – Découvrez l’histoire du clocher roman et la restauration lancée en 2018, avec images d’archives et vues inédites depuis les hauteurs.

Un rendez-vous immanquable pour plonger dans l’histoire, l’art et le patrimoine religieux de la région.

Église Saint-Pierre de Prades Place de la République, 66500 Prades Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.prades.com Parkings, voiture, vélos, gare des bus à 1 km.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine et Culturel – Mairie de Prades