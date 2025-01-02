Visite de l’église et du bourg de St Georges, Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron
Visite de l’église et du bourg de St Georges, Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron vendredi 26 décembre 2025.
Visite de l’église et du bourg de St Georges
Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
pass explore
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-01-02 16:00:00
Date(s) :
2025-12-26
Déambulation à la découverte de l’Église de Saint-Georges d’Oléron et du prieuré avec la visite commentée d’un historien (durée de la visite 2h)..
Réservation dans tous les offices de tourisme.
Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
English :
Stroll around the Church of Saint-Georges d’Oléron and the priory, with commentary by a historian (tour lasts 2 hrs).
Reservations at all tourist offices.
