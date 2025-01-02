Visite de l’église et du bourg de St Georges, Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron

Visite de l’église et du bourg de St Georges

Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

pass explore

Début : Vendredi 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-01-02 16:00:00

2025-12-26

Déambulation à la découverte de l’Église de Saint-Georges d’Oléron et du prieuré avec la visite commentée d’un historien (durée de la visite 2h)..

Réservation dans tous les offices de tourisme.

Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English :

Stroll around the Church of Saint-Georges d’Oléron and the priory, with commentary by a historian (tour lasts 2 hrs).

Reservations at all tourist offices.

