Chouday

Visite de l’Eglise et du clocher

Chouday Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Et si vous montiez dans le clocher de l’Église Saint-Martin ? Une ???????????? ???????????????? vous attend à Chouday dans le cadre de la manifestation nationale de La Nuit des Églises !

Départs à 14h30 et 15h30 (2 groupes pour des raisons de sécurité).

Au programme des visites commentées découverte de l’Église et de son histoire et accès au clocher. Un pot de l’amitié convivial clôturera l’après-midi.

Visite gratuite places limitées ! Réservation obligatoire auprès de l’ Office de Tourisme des Champs d’Amour au 02 54 49 71 69 ou tourisme.champagneboischauts@orange.fr

Venez partager un moment unique entre patrimoine, découverte et convivialité au cœur de Chouday !

Un covoiturage au départ de Vatan sera mis en place. A vos réservations ! .

Chouday 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 tourisme.champagneboischauts@orange.fr

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English :

Why not climb the bell tower of Saint-Martin Church? A ???????????? ???????????????? awaits you in Chouday as part of the national La Nuit des Églises! event

L’événement Visite de l’Eglise et du clocher Chouday a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Champs d’Amour