Visite de l’église et du clocher Église de Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux

Visite de l’église et du clocher Église de Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église et du clocher Samedi 20 septembre, 10h00 Église de Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

⛪ À la découverte des chapiteaux romans de Saint-Georges-des-Coteaux

Partez pour une visite guidée de l’église de Saint-Georges-des-Coteaux, à la découverte de son architecture,

de l’extérieur à l’intérieur, en observant notamment ses remarquables chapiteaux romans du XIIᵉ siècle.

Un voyage dans le temps à travers la sculpture romane, entre art et spiritualité.

Église de Saint-Georges-des-Coteaux Rue de l’église 17810 Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 92 91 04 https://www.saintgeorgesdescoteaux.fr/ La construction de l’église a commencé aux XIIe-XIIIe siècles et a été modifiée aux XIVe et XVe siècles. À l’intérieur, vous pourrez voir des chapiteaux romans remarquables, avec des lions, et le dragon adversaire de Saint-Georges : une litre funéraire avec les armoiries des seigneurs de Saint-Georges

Journées européennes du patrimoine 2025

© Freddy Moreau