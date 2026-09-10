AGENDA · Caulaincourt
Visite de l’Eglise et du Dôme, rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt, Caulaincourt
dimanche 20 septembre 2026 · rue de l'Eglise, 02490 Caulaincourt · Caulaincourt
Informations pratiques
Visite de l’Eglise et du Dôme Dimanche 20 septembre, 10h00 rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt
rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Caulaincourt 02490 Aisne Hauts-de-France La commune vous propose la visite libre de son église ainsi que l’ouverture exceptionnelle du Dôme de la famille De MOUSTIER.
Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt
©Emilie GABET