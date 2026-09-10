Visite de l’Eglise et du Dôme, rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt, Caulaincourt

Informations pratiques

Visite de l’Eglise et du Dôme Dimanche 20 septembre, 10h00 rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt

rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Caulaincourt 02490 Aisne Hauts-de-France La commune vous propose la visite libre de son église ainsi que l’ouverture exceptionnelle du Dôme de la famille De MOUSTIER.

Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt

©Emilie GABET