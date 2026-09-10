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AGENDA · Caulaincourt

Visite de l’Eglise et du Dôme, rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt, Caulaincourt

dimanche 20 septembre 2026 · rue de l'Eglise, 02490 Caulaincourt · Caulaincourt

Visite de l’Eglise et du Dôme, rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt, Caulaincourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
rue de l'Eglise, 02490 Caulaincourt
Adresse
Rue de l'Eglise, 02490 Caulaincourt
Ville
02490 Caulaincourt
Département
Aisne

Visite de l’Eglise et du Dôme Dimanche 20 septembre, 10h00 rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt

rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Rue de l’Eglise, 02490 Caulaincourt Caulaincourt 02490 Aisne Hauts-de-France La commune vous propose la visite libre de son église ainsi que l’ouverture exceptionnelle du Dôme de la famille De MOUSTIER.
Découverte du Dôme et de l’Eglise de Caulaincourt

©Emilie GABET