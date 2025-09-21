Visite de l’Église et du petit musée de Labruyère-Dorsa Église Saint-Sernin Labruyère-Dorsa

Visite de l’Église et du petit musée de Labruyère-Dorsa Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Sernin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Informations au : 05 61 08 35 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite de l’église et du petit musée archéologique

Découvrez en visite libre l’église reconstruite à la fin du XIXᵉ siècle. Plongez dans son histoire et celle du village à travers la monographie de son premier instituteur.

Dans la sacristie, visitez un petit musée qui conserve des vestiges archéologiques mis au jour lors de fouilles réalisées dans les années 1980, à proximité de l’église.

Église Saint-Sernin Route du Lauragais, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 L’église du village abrite un petit musée qui témoigne de fouilles réalisées dans les années 80 sur ce site d’occupation très ancien.

L’église actuelle a été construite dans les années 1880 dans le style néo-roman à l’emplacement de la précédente, simple chapelle avec un clocher mur du Lauragais mais selon une orientation différente et en s’inspirant de l’église Saint Sernin de Toulouse.

Le clocher, maintenant illuminé met cette ressemblance en évidence. L’église se situe sur un site d’occupation très ancien où des fouilles ont été réalisées dans les années 80.

Des témoignages de ces fouilles sont exposés depuis dans une sacristie de l’église qui tient lieu de petit musée. Il a été rénové par une équipe de bénévoles communaux en 2016.

© Béatrice Poupart