Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne

Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne Doubs
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église du village de Sainte Anne (XVIIème siècle) et d’un parcours guidé sur le site de l’ancien château de Sainte Anne , dernière forteresse franc-comtoise à résister aux armées de Louis XIV. Un départ groupé est prévu à 15H00 (rendez-vous à l’église). .
Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52
