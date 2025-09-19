Visite de l’église et exposition Eglise Saint-Laurent Faudoas

Visite de l’église et exposition Vendredi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Laurent Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

⛪ Découverte de l’église de Faudoas et exposition

Dans l’église néo-gothique de Faudoas, admirez de remarquables peintures de Gaillard-Lala ainsi qu’une surprenante reproduction de la grotte de Lourdes.

Pour cette journée, une exposition de peintures d’artistes locaux viendra également enrichir la visite.

Eglise Saint-Laurent Rue saint laurent, 82500 Faudoas Faudoas 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 01 83 62 http://www.faudoas.com/fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61558760131749 Parking à proximité

© Mairie de Faudoas