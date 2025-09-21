Visite de l’église fortifiée de l’Assomption Église fortifiée de l’Assomption Montjoie-en-Couserans

Visite de l’église fortifiée de l’Assomption Dimanche 21 septembre, 08h00 Église fortifiée de l’Assomption Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’église fortifiée de l’Assomption

Découvrez en visite libre la remarquable église fortifiée de l’Assomption, témoin de l’histoire religieuse et défensive du Couserans.

Une documentation est disponible sur place pour approfondir votre découverte et mieux comprendre l’histoire et l’architecture de ce monument.

Vous pourrez également monter au clocher et découvrir la vue panoramique sur le village.

Église fortifiée de l’Assomption Le village, 09200 Montjoie-en-Couserans Montjoie-en-Couserans 09200 Ariège Occitanie 05 61 66 21 58 Cette église est un joyau d’architecture. Son fronton est typique de la fin du XIIe siècle et caractérisé par ses fortifications.

