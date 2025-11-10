Visite de l’église fortifiée de Lesgor Lesgor

RESERVATION OBLIGATOIRE (L’horaire de visite vous sera communiqué lors de la réservation.)

Partez à la découverte de l’Eglise romane fortifiée Saint Pierre à Lesgor

Venez découvrir un monument historique exceptionnel du XII°s. l’église romane fortifiée de LESGOR, qui présente un équipement militaire très complet. Vous arpenterez son chemin de ronde intact et intègre et serez replongé le temps d’une visite de une heure dans l’histoire de France et, notamment, la Guerre de Cent Ans. .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08

English : Visite de l’église fortifiée de Lesgor

RESERVATION REQUIRED (You will be informed of the visit time when you make your reservation)

Come and discover an exceptional historical monument from the 12th c. lESGOR’s fortified Romanesque church, with its extensive military equipment.

German :

OBLIGATORISCHE RESERVIERUNG (Die Uhrzeit des Besuchs wird Ihnen bei der Reservierung mitgeteilt.)

Entdecken Sie ein außergewöhnliches historisches Monument aus dem 12. jahrhundert: die befestigte romanische Kirche von LESGOR, die eine sehr vollständige militärische Ausstattung aufweist.

Italiano :

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE (l’orario della visita vi sarà comunicato al momento della prenotazione)

Venite a scoprire un eccezionale monumento storico del XII secolo. la chiesa romanica fortificata di LESGOR, con il suo vasto equipaggiamento militare.

Espanol : Visite de l’église fortifiée de Lesgor

RESERVA OBLIGATORIA (Se le informará de la hora de visita cuando haga su reserva)

Venga a descubrir un monumento histórico excepcional del siglo XII. la iglesia fortificada románica de LESGOR, con su amplio equipamiento militar.

